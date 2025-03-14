Хуснутдинов стал первым за 18 лет российским форвардом, отличившимся за «Бостон» в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» принимал «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился нападающий Марат Хуснутдинов. Форвард «мишек» отличился в своей третьей игре после недавнего обмена в «Бостон» из «Миннесоты Уайлд». В общей сложности на счету 22-летнего россиянина стало 8 (3+5) очков в 60 матчах в текущем сезоне при полезности «-6».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.



Примечательно, что Хуснутдинов стал первым за 18 лет российским форвардом, отличившимся за «Бостон» в НХЛ. До Марата автором последнего гола «мишек» в НХЛ среди российских нападающих являлся Станислав Чистов, отличившийся ещё в феврале 2007 года.