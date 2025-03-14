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Хуснутдинов стал первым за 18 лет российским форвардом, отличившимся за «Бостон» в НХЛ

Хуснутдинов стал первым за 18 лет российским форвардом, отличившимся за «Бостон» в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» принимал «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Пинто (Грейг, Амадио) – 03:44     2:0 Клевен (Матинпало, Батерсон) – 09:09     2:1 Миттельштадт (Леттьери, Уозерспун) – 10:57     3:1 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 16:21 (pp)     4:1 Грейг (Пинто) – 16:43     4:2 Пастрняк (Бичер) – 26:59     5:2 Батерсон (Козенс, Шабо) – 31:01     5:3 Хуснутдинов (Линдхольм, Лауко) – 33:55     6:3 Жиру – 58:44    

В составе гостей заброшенной шайбой отметился нападающий Марат Хуснутдинов. Форвард «мишек» отличился в своей третьей игре после недавнего обмена в «Бостон» из «Миннесоты Уайлд». В общей сложности на счету 22-летнего россиянина стало 8 (3+5) очков в 60 матчах в текущем сезоне при полезности «-6».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что Хуснутдинов стал первым за 18 лет российским форвардом, отличившимся за «Бостон» в НХЛ. До Марата автором последнего гола «мишек» в НХЛ среди российских нападающих являлся Станислав Чистов, отличившийся ещё в феврале 2007 года.

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