В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» принимал «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу хозяев.
В составе гостей заброшенной шайбой отметился нападающий Марат Хуснутдинов. Форвард «мишек» отличился в своей третьей игре после недавнего обмена в «Бостон» из «Миннесоты Уайлд». В общей сложности на счету 22-летнего россиянина стало 8 (3+5) очков в 60 матчах в текущем сезоне при полезности «-6».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Примечательно, что Хуснутдинов стал первым за 18 лет российским форвардом, отличившимся за «Бостон» в НХЛ. До Марата автором последнего гола «мишек» в НХЛ среди российских нападающих являлся Станислав Чистов, отличившийся ещё в феврале 2007 года.
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