Драйзайтль увеличил отрыв от Кучерова и приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отличился заброшенной шайбой по ходу матча Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз (2:3) и улучшил свою позицию в гонке бомбардиров НХЛ.

После данного гола в активе немца в текущем сезоне стало 98 очков (47+51). Он по-прежнему занимает вторую строчку бомбардирского списка, однако увеличил отрыв от идущего третьим Никиты Кучерова из «Тампы», в активе которого 92 очка (28+64) и приблизился к лидирующему Натану Маккиннону из «Колорадо», на счету которого 102 очка (27+75).

В следующем матче «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Игра пройдёт 15 марта.

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