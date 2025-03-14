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Драйзайтль увеличил отрыв от Кучерова и приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ

Драйзайтль увеличил отрыв от Кучерова и приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отличился заброшенной шайбой по ходу матча Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз (2:3) и улучшил свою позицию в гонке бомбардиров НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Песке (Хаула, Братт) – 23:58     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Кулак) – 30:05     1:2 Бушар (Уолман, Макдэвид) – 44:18     2:2 Братт (Песке, Майер) – 46:50     3:2 Немец (Братт, Хишир) – 48:25    

После данного гола в активе немца в текущем сезоне стало 98 очков (47+51). Он по-прежнему занимает вторую строчку бомбардирского списка, однако увеличил отрыв от идущего третьим Никиты Кучерова из «Тампы», в активе которого 92 очка (28+64) и приблизился к лидирующему Натану Маккиннону из «Колорадо», на счету которого 102 очка (27+75).

В следующем матче «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Игра пройдёт 15 марта.

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