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Игорь Шестёркин вышел на шестое место в истории «Рейнджерс» по победам среди голкиперов

Игорь Шестёркин вышел на шестое место в истории «Рейнджерс» по победам среди голкиперов
Игорь Шестёркин
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей, одержавших победу в дополнительное время.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Трочек (Кайлли, Миллер) – 26:45     1:1 Юханссон (Нюквист, Сперджен) – 43:55 (pp)     1:2 Бродзински (Джонс, Ремпе) – 46:38     2:2 Годро (Хартман, Сперджен) – 48:42 (pp)     2:3 Шнайдер (Панарин, Миллер) – 61:51    

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал Игорь Шестёркин, который отразил 26 бросков из 28 и был признан первой звездой встречи. Победа позволила россиянину прервать серию из трёх поражений.

Сегодня проводящий всю карьеру в североамериканской лиге в стане «синерубашечников» российский голкипер одержал 157-ю победу в НХЛ, благодаря чему вышел на шестое место в истории «Рейнджерс» по выигранным матчам среди голкиперов. Игорь сравнялся с Дэйвом Керром.

Клубный рекорд принадлежит Хенрику Лундквисту (459), второе место занимает Майк Рихтер (301), топ-3 замыкает Эд Джакомин (267). В пятёрку лучших также входят Гамп Ворсли (204) и Джон Ванбисбрук (200).

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