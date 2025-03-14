Игорь Шестёркин вышел на шестое место в истории «Рейнджерс» по победам среди голкиперов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей, одержавших победу в дополнительное время.
Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал Игорь Шестёркин, который отразил 26 бросков из 28 и был признан первой звездой встречи. Победа позволила россиянину прервать серию из трёх поражений.
Сегодня проводящий всю карьеру в североамериканской лиге в стане «синерубашечников» российский голкипер одержал 157-ю победу в НХЛ, благодаря чему вышел на шестое место в истории «Рейнджерс» по выигранным матчам среди голкиперов. Игорь сравнялся с Дэйвом Керром.
Клубный рекорд принадлежит Хенрику Лундквисту (459), второе место занимает Майк Рихтер (301), топ-3 замыкает Эд Джакомин (267). В пятёрку лучших также входят Гамп Ворсли (204) и Джон Ванбисбрук (200).
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