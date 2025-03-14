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Лучший защитник-бомбардир «Нью-Джерси» выбыл из строя до конца регулярного чемпионата

Лучший защитник-бомбардир «Нью-Джерси» выбыл из строя до конца регулярного чемпионата
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Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Даги Хэмилтон выбыл до конца регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы. Об этом заявил генеральный менеджер американского клуба Том Фицджеральд.

Напомним, 31-летний защитник получил повреждение нижней части тела ещё 5 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:4), когда столкнулся с нападающим «звёзд» Мэйсоном Марчментом в первом периоде.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Джонстон – 01:39     2:0 Любушкин (Робертсон, Хинц) – 26:30     2:1 Майер (Хишир, Хьюз) – 27:09 (pp)     3:1 Хинц (Джонстон, Харли) – 39:46 (pp)     3:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 52:18 (pp)     3:3 Песке (Майер, Братт) – 55:52     4:3 Харли (Робертсон, Хинц) – 59:55    

Накануне генменеджер «дьяволов» сообщил, что канадский защитник выбыл на длительный срок, который захватит не только конец регулярки, но и значительную часть плей-офф, куда американский клуб должен попасть. Он также добавил, что защитник может вернуться ко второму раунду Восточной конференции, если восстановится после травмы, а «Нью-Джерси» к тому времени не вылетит из турнира.

В нынешнем сезоне на счету Хэмилтона 40 (9+31) очков в 63 играх при полезности «+8». Он лидирует среди защитников клуба по голам, передачам, очкам, а также очкам в равных составах (25) и очкам в большинстве (15).

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