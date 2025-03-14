Лучший защитник-бомбардир «Нью-Джерси» выбыл из строя до конца регулярного чемпионата

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Даги Хэмилтон выбыл до конца регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы. Об этом заявил генеральный менеджер американского клуба Том Фицджеральд.

Напомним, 31-летний защитник получил повреждение нижней части тела ещё 5 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:4), когда столкнулся с нападающим «звёзд» Мэйсоном Марчментом в первом периоде.

Накануне генменеджер «дьяволов» сообщил, что канадский защитник выбыл на длительный срок, который захватит не только конец регулярки, но и значительную часть плей-офф, куда американский клуб должен попасть. Он также добавил, что защитник может вернуться ко второму раунду Восточной конференции, если восстановится после травмы, а «Нью-Джерси» к тому времени не вылетит из турнира.

В нынешнем сезоне на счету Хэмилтона 40 (9+31) очков в 63 играх при полезности «+8». Он лидирует среди защитников клуба по голам, передачам, очкам, а также очкам в равных составах (25) и очкам в большинстве (15).