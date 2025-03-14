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«Вашингтон» уступил «Лос-Анджелесу» в НХЛ. Овечкин результативными действиями не отметился

Сегодня, 14 марта, в Лос-Анджелесе на льду стадиона «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе победителей голами в сегодняшнем матче отметились Уоррен Фёгеле, Кевин Фиала, а также Куинтон Байфилд. Российский защитник Владислав Гавриков записал в свой актив результативную передачу.

Звёздный форвард гостей Александр Овечкин, как и вся его команда, забить в этом матче не смогли.

«Кэпиталз» прервали пятиматчевую победную серию в НХЛ. В следующей встрече они сыграют в гостях с «Сан-Хосе Шаркс». «Лос-Анджелес», в свою очередь, дома примет «Нэшвилл».