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«Вашингтон» уступил «Лос-Анджелесу» в НХЛ. Овечкин результативными действиями не отметился

«Вашингтон» уступил «Лос-Анджелесу» в НХЛ. Овечкин результативными действиями не отметился
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Сегодня, 14 марта, в Лос-Анджелесе на льду стадиона «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фёгеле (Мур) – 13:08     2:0 Фиала (Копитар, Даути) – 41:05 (pp)     3:0 Байфилд (Фиала, Гавриков) – 41:52    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе победителей голами в сегодняшнем матче отметились Уоррен Фёгеле, Кевин Фиала, а также Куинтон Байфилд. Российский защитник Владислав Гавриков записал в свой актив результативную передачу.

Звёздный форвард гостей Александр Овечкин, как и вся его команда, забить в этом матче не смогли.

«Кэпиталз» прервали пятиматчевую победную серию в НХЛ. В следующей встрече они сыграют в гостях с «Сан-Хосе Шаркс». «Лос-Анджелес», в свою очередь, дома примет «Нэшвилл».

Календарь НХЛ
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