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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 14 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 14 марта
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Сегодня, 14 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Руа (Айкел, Гертл) – 12:00 (pp)     0:2 Саад (Смит, Руа) – 19:01     0:3 Дорофеев (Гертл, Саад) – 32:17     0:4 Пьетранджело (Колесар, Макнэбб) – 55:38    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Грейвз (Лизотт) – 02:17     2:0 Тимминс (Хайнен, Томасино) – 22:20     2:1 Болдюк (Томас, Бучневич) – 31:35 (pp)     3:1 Дьюар (Лизотт, Карлссон) – 37:42     3:2 Холлоуэй (Фолк, Нейборс) – 41:26 (pp)     4:2 Раст (Ракелль, Кросби) – 47:15     4:3 Торопченко (Сутер) – 48:56     5:3 Ракелль (Кросби, Раст) – 59:52    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Гурд, Макдона) – 08:29 (pp)     1:1 Бринк (Люкселль, Пилинг) – 14:20     1:2 Гиргенсонс (Чернак, Хагель) – 20:15     2:2 Бринк (Кутюрье) – 30:55     3:2 Пилинг (Люкселль, Бринк) – 39:01     3:3 Аткинсон (Хедман, Мозер) – 43:50     4:3 Типпетт – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Таварес (Нюландер, Бенуа) – 02:00     1:1 Беннетт (Самоскевич, Райнхарт) – 17:51 (pp)     1:2 Миккола (Грир) – 33:56     1:3 Беннетт (Райнхарт, Самоскевич) – 37:13 (pp)     2:3 Доми (Йернкрок, Экман-Ларссон) – 44:26    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Пинто (Грейг, Амадио) – 03:44     2:0 Клевен (Матинпало, Батерсон) – 09:09     2:1 Миттельштадт (Леттьери, Уозерспун) – 10:57     3:1 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 16:21 (pp)     4:1 Грейг (Пинто) – 16:43     4:2 Пастрняк (Бичер) – 26:59     5:2 Батерсон (Козенс, Шабо) – 31:01     5:3 Хуснутдинов (Линдхольм, Лауко) – 33:55     6:3 Жиру – 58:44    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Песке (Хаула, Братт) – 23:58     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Кулак) – 30:05     1:2 Бушар (Уолман, Макдэвид) – 44:18     2:2 Братт (Песке, Майер) – 46:50     3:2 Немец (Братт, Хишир) – 48:25    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Трочек (Кайлли, Миллер) – 26:45     1:1 Юханссон (Нюквист, Сперджен) – 43:55 (pp)     1:2 Бродзински (Джонс, Ремпе) – 46:38     2:2 Годро (Хартман, Сперджен) – 48:42 (pp)     2:3 Шнайдер (Панарин, Миллер) – 61:51    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фёгеле (Мур) – 13:08     2:0 Фиала (Копитар, Даути) – 41:05 (pp)     3:0 Байфилд (Фиала, Гавриков) – 41:52    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Смит (Селебрини, Эклунд) – 03:48     2:0 Граф (Веннберг, Ферраро) – 10:16     2:1 Назар (Кайзер, Фолиньо) – 20:10     3:1 Граф (Смит, Мухамадуллин) – 30:17 (pp)     3:2 Михеев (Донато, Терявяйнен) – 33:18     4:2 Тоффоли – 59:27    

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 94 очка после 66 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 94 очками после 66 сыгранных матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.

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