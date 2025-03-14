«Вашингтон» прервал пятиматчевую победную серию

Сегодня, 14 марта, в Лос-Анджелесе на льду стадиона «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0.

Столичный клуб прервал пятиматчевую победную серию. Напомним, ранее «Кэпиталз» обыграли «Оттаву Сенаторз» (5:4 Б), «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ), «Детройт Ред Уингз» (5:2), «Сиэтл Кракен» (4:2) и «Анахайм Дакс» (7:4).

Напомним, «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея в активе 94 очка после 66 матчей.