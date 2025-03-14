«Вашингтон» прервал пятиматчевую победную серию
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Сегодня, 14 марта, в Лос-Анджелесе на льду стадиона «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фёгеле (Мур) – 13:08 2:0 Фиала (Копитар, Даути) – 41:05 (pp) 3:0 Байфилд (Фиала, Гавриков) – 41:52
Столичный клуб прервал пятиматчевую победную серию. Напомним, ранее «Кэпиталз» обыграли «Оттаву Сенаторз» (5:4 Б), «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ), «Детройт Ред Уингз» (5:2), «Сиэтл Кракен» (4:2) и «Анахайм Дакс» (7:4).
Напомним, «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея в активе 94 очка после 66 матчей.
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