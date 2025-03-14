«Он был зол». Главный тренер «Флориды» — о реакции Бобровского на второй пропущенный гол

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис рассказал о реакции российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского на второй пропущенный гол во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2).

«При счёте 3:1 ему не понравится второй пропущенный гол. Он был зол, и потом его было уже трудно переиграть. Сергей идеально подходит нашей команде. Бобровский очень спокоен в воротах», — приводит слова Мориса журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, 36-летний Сергей Бобровский одержал 424-ю победу в 744 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и вышел на чистое 10-е место среди вратарей в истории лиги по этому показателю.