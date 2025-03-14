НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить снайперский рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:0) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече результативными действиями не отметился.

Александр Овечкин забивает в среднем 0,66 гола за игру в этом сезоне, что может позволить обойти Уэйна Гретцки в матче 14 апреля с «Коламбус Блю Джекетс». Средний показатель Овечкина за карьеру — 0,60 гола за игру, это означает, что он может побить рекорд в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 16 апреля.

Напомним, отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет восемь шайб.