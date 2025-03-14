Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить снайперский рекорд Гретцки

НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить снайперский рекорд Гретцки
Комментарии

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:0) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече результативными действиями не отметился.

Александр Овечкин забивает в среднем 0,66 гола за игру в этом сезоне, что может позволить обойти Уэйна Гретцки в матче 14 апреля с «Коламбус Блю Джекетс». Средний показатель Овечкина за карьеру — 0,60 гола за игру, это означает, что он может побить рекорд в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 16 апреля.

Напомним, отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет восемь шайб.

Материалы по теме
«Он сможет забить эти девять голов за неделю». Финская легенда хоккея верит в Овечкина
«Он сможет забить эти девять голов за неделю». Финская легенда хоккея верит в Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android