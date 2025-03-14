Овечкин не нанёс ни одного броска по воротам впервые с первого матча текущего сезона НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не нанёс ни одного броска по воротам в игре с «Лос-Анджелес Кингз». Это случилось впервые с первого матча текущего сезона НХЛ. 13 октября 2024 столичный клуб проиграл на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:5.

Матч без бросков в створ стал для Овечкина 24-м за карьеру в рамках регулярок (1,6% от общего числа игр). Нападающий является рекордсменом лиги по числу бросков в створ (6813; 4,61 в среднем за игру).

В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 53 (33+20) очка в 50 встречах.

Сегодня, 14 марта, в Лос-Анджелесе на льду стадиона «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0.