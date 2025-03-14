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Овечкин не нанёс ни одного броска по воротам впервые с первого матча текущего сезона НХЛ

Овечкин не нанёс ни одного броска по воротам впервые с первого матча текущего сезона НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не нанёс ни одного броска по воротам в игре с «Лос-Анджелес Кингз». Это случилось впервые с первого матча текущего сезона НХЛ. 13 октября 2024 столичный клуб проиграл на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:5.

Матч без бросков в створ стал для Овечкина 24-м за карьеру в рамках регулярок (1,6% от общего числа игр). Нападающий является рекордсменом лиги по числу бросков в створ (6813; 4,61 в среднем за игру).

В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 53 (33+20) очка в 50 встречах.

Сегодня, 14 марта, в Лос-Анджелесе на льду стадиона «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фёгеле (Мур) – 13:08     2:0 Фиала (Копитар, Даути) – 41:05 (pp)     3:0 Байфилд (Фиала, Гавриков) – 41:52    
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