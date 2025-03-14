Кучеров и Овечкин — в списке главных претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил главных претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата. Лига провела опрос, в котором приняли участие 16 авторов и экспертов. Баллы начислялись путём опроса журналистов с формулой: пять очков за первое место, четыре — за второе и так далее.

Первое место занял форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (71 очко, девять первых мест), второе – нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (47), третье – вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк (38).

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (30) занял четвёртое место, пятый — Зак Веренски (23) из «Коламбус Блю Джекетс».

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин разделил с Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз» шестое место — по семь баллов.