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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру пропустит матч с «Авангардом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру пропустит матч с «Авангардом»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру пропустит матч с «Авангардом». Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба. Напомним, встреча состоится сегодня, 14 марта, и начнётся в 16:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перед встречей в Омске главный тренер чёрно-белых почувствовал недомогание и медицинский штаб команды принял решение, что сегодня наставника не будет на мостике. Гру в течение матча будет консультировать тренерский штаб и вносить корректировки в онлайн-режиме. Руководить «Трактором» на лавке в игре с омичами будет Рафаэль Рише», — сказано в сообщении «Трактора».

«Авангард» на данный момент провёл 64 игры и находится на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 82 очка.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 90 очками после 65 матчей.

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