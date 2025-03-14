Расписание матчей ВХЛ на 14 марта 2025 года

Сегодня, 14 марта, пройдут 12 встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 14 марта 2025, пятница. 11:00 МСК Челмет Челябинск Не начался Металлург Нк Новокузнецк Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК Зауралье Курган Не начался АКМ Тульская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК Горняк-УГМК Верхняя Пышма Не начался Динамо-Алтай Барнаул Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 14 марта 2025, пятница. 17:00 МСК Рубин Тюмень Не начался Рязань-ВДВ Рязань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 14 марта 2025, пятница. 17:00 МСК Магнитка Магнитогорск Не начался Сокол Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 14 марта 2025, пятница. 17:00 МСК Югра Ханты-Мансийск Не начался Торпедо-Горький Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 14 марта 2025, пятница. 17:30 МСК ХК Юнисон-Москва Москва Не начался Торос Нефтекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 14 марта 2025, пятница. 19:00 МСК СКА-Нева Санкт-Петербург Не начался Ижсталь Ижевск Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 90 очков после 61 матча. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 89 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 88 очками.

Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 61 встречи.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».