Тренер «Вашингтона» Карбери высказался об отсутствии бросков у Овечкина в игре с «Кингз»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об отсутствии бросков по воротам у российского капитана столичного клуба Александра Овечкина в игре с «Лос-Анджелес Кингз».

«Когда мы получали большинство, получалась неразбериха. Мы закреплялись в зоне, но не могли реализовать попытки. Думаю, он даже не касался шайбы, не говоря уже о бросках. А при игре в равных составах его пятёрка чаще застревала в защите», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х.

Сегодня, 14 марта, в Лос-Анджелесе на льду стадиона «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0.