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Тренер «Вашингтона» Карбери высказался об отсутствии бросков у Овечкина в игре с «Кингз»

Тренер «Вашингтона» Карбери высказался об отсутствии бросков у Овечкина в игре с «Кингз»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об отсутствии бросков по воротам у российского капитана столичного клуба Александра Овечкина в игре с «Лос-Анджелес Кингз».

«Когда мы получали большинство, получалась неразбериха. Мы закреплялись в зоне, но не могли реализовать попытки. Думаю, он даже не касался шайбы, не говоря уже о бросках. А при игре в равных составах его пятёрка чаще застревала в защите», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х.

Сегодня, 14 марта, в Лос-Анджелесе на льду стадиона «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фёгеле (Мур) – 13:08     2:0 Фиала (Копитар, Даути) – 41:05 (pp)     3:0 Байфилд (Фиала, Гавриков) – 41:52    
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