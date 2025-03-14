Расписание матчей МХЛ на 14 марта 2025 года

Сегодня, 14 марта, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 14 марта 2025, пятница. 11:00 МСК Сахалинские Акулы Сахалинская область Не начался ХК Капитан Ступино Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 14 марта 2025, пятница. 12:00 МСК Тайфун Приморский край Не начался Хорс-Карелия Кондопога Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 14 марта 2025, пятница. 18:00 МСК МХК Спартак Москва Не начался Локо Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 14 марта 2025, пятница. 19:00 МСК Динамо-Шинник Бобруйск Не начался Амурские Тигры Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 82 очка после 48 встреч. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 80 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 71 очко.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 78 очков за 48 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (78), на третьем — «Омские Ястребы» (76).