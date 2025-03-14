Расписание матчей МХЛ на 14 марта 2025 года
Поделиться
Сегодня, 14 марта, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 11:00 МСК
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Не начался
ХК Капитан
Ступино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Не начался
Хорс-Карелия
Кондопога
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
Локо
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Не начался
Амурские Тигры
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 82 очка после 48 встреч. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 80 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 71 очко.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 78 очков за 48 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (78), на третьем — «Омские Ястребы» (76).
Материалы по теме
Комментарии
- 14 марта 2025
-
10:24
-
10:10
-
09:55
-
09:44
-
09:35
-
09:27
-
09:24
-
09:11
-
08:55
-
08:42
-
08:30
-
08:22
-
08:15
-
08:11
-
08:09
-
07:46
-
07:35
-
07:10
-
06:59
-
06:53
-
06:24
-
06:14
-
05:59
-
05:58
-
04:51
-
04:39
-
04:30
-
03:21
-
02:55
- 13 марта 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:02
-
22:44