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Расписание матчей МХЛ на 14 марта 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 14 марта 2025 года
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Сегодня, 14 марта, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 11:00 МСК
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Не начался
ХК Капитан
Ступино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Не начался
Хорс-Карелия
Кондопога
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
Локо
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Не начался
Амурские Тигры
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 82 очка после 48 встреч. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 80 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 71 очко.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 78 очков за 48 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (78), на третьем — «Омские Ястребы» (76).

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Турнирная таблица МХЛ
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