Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вашингтона» Ларс Эллер провёл 1100-й матч в НХЛ, это рекорд для датских игроков

Форвард «Вашингтона» Ларс Эллер провёл 1100-й матч в НХЛ, это рекорд для датских игроков
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер провёл 1100-й матч в НХЛ. Юбилейной для форварда стала встреча с «Лос-Анджелес Кингз» (0:3).

Фото: NHLPA

35-летний форвард стал 231-м хоккеистом в истории НХЛ, сыгравшим в 1100 матчах. Результат Эллера — четвёртый для игроков с драфта 2007 года после Патрика Кейна (1285), Джейми Бенна (1176) и Дэвида Перрона (1157). Кроме того, 1100 матчей Эллера — рекорд для датских игроков в Национальной хоккейной лиге.

Ларс Эллер стал автором победной шайбы «Вашингтона» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года с «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии).

В нынешнем сезоне Эллер набрал 19 (10+9) очков в 64 играх.

Материалы по теме
Видео
«Вашингтон» уступил «Лос-Анджелесу» в НХЛ. Овечкин результативными действиями не отметился
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android