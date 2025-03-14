Форвард «Вашингтона» Ларс Эллер провёл 1100-й матч в НХЛ, это рекорд для датских игроков

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер провёл 1100-й матч в НХЛ. Юбилейной для форварда стала встреча с «Лос-Анджелес Кингз» (0:3).

Фото: NHLPA

35-летний форвард стал 231-м хоккеистом в истории НХЛ, сыгравшим в 1100 матчах. Результат Эллера — четвёртый для игроков с драфта 2007 года после Патрика Кейна (1285), Джейми Бенна (1176) и Дэвида Перрона (1157). Кроме того, 1100 матчей Эллера — рекорд для датских игроков в Национальной хоккейной лиге.

Ларс Эллер стал автором победной шайбы «Вашингтона» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года с «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии).

В нынешнем сезоне Эллер набрал 19 (10+9) очков в 64 играх.