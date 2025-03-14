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Плющев: дилетанты пугают нас советским хоккеем, а надо мечтать о его возвращении

Плющев: дилетанты пугают нас советским хоккеем, а надо мечтать о его возвращении
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался за возвращение советского стиля игры в Континентальной хоккейной лиге.

«Иногда впадаешь в состояние шока, когда читаешь в нашей прессе выступления «реформаторов», которые на самом деле просто дилетанты. Один экс-судья, размышляя о потолке зарплат, договорился до того, что начал пугать возвращением нашего хоккея в советские времена.

Послушайте, этим не надо пугать — об этом надо мечтать! В СССР за хоккеем следила огромная страна, наш вид спорта был её гордостью, наша школа лидировала в мире.

А сегодня наш хоккей постепенно становится пасынком. Включите ТВ — там все лучшие места заняты российским футболом. В отличие от тех же советских времён, хоккей находится на наших экранах лишь на вторых ролях, как затычка между футбольными матчами. Не думаю, что телевизионщики делают это случайно, виной всему — рейтинги. Задумайтесь — если вы не дилетанты!» — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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