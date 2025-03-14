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«Мы победили лучшую команду в НХЛ». Форвард «Лос-Анджелеса» — об игре с «Вашингтоном»

«Мы победили лучшую команду в НХЛ». Форвард «Лос-Анджелеса» — об игре с «Вашингтоном»
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Швейцарский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Кевин Фиала прокомментировал сухую победу над «Вашингтон Кэпиталз».

«Мы победили лучшую команду в лиге, и я не думаю, что у них были шансы в игре. Очевидно, они хорошая команда, как я уже сказал, поэтому Дарси [Кемперу] пришлось совершить несколько хороших сейвов», — приводит слова Фиалы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Сегодня, 14 марта, в Лос-Анджелесе на льду стадиона «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0.

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