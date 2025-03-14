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«Меня удивляет «Трактор». Двукратный олимпийский чемпион Касатонов — об игре челябинцев

«Меня удивляет «Трактор». Двукратный олимпийский чемпион Касатонов — об игре челябинцев
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов оценил игру челябинского «Трактора» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Меня удивляет «Трактор». Пришёл иностранный тренер, поднял команду. Да, все говорили, что у команды уже есть основа, хороший состав, но Бенуа Гру смог их расставить как нужно, найти рисунок команды. «Трактор» играет очень мощно, мне очень нравится. Сказать, что они наголову сильнее всех в конференции, очень сложно», — приводит слова Касатонова «Советский спорт».

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 90 очками после 65 матчей.

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