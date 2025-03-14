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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 14 марта

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 14 марта
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Сегодня, 14 марта, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 12-й тур
14 марта 2025, пятница. 10:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 7
Трактор
Челябинск
0:1 Несветаев (Пеньковский) – 00:57 (3x3)     0:2 Несветаев (Пеньковский) – 04:48 (3x3)     0:3 Пеньковский (Егор Иванов) – 08:19 (3x3)     1:3 Серафимович (Лукашевич) – 08:40 (3x3)     1:4 Шумаков (Несветаев) – 11:34 (3x3)     1:5 Губарев (Богуш) – 13:55 (3x3)     1:6 Бородкин – 15:16     2:6 Лукашевич (Горбачёв) – 17:59 (3x3)     2:7 Егор Иванов (Несветаев) – 19:24 (3x3)     3:7 Анисимов – 20:29    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 12-й тур
14 марта 2025, пятница. 10:50 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 7
Ак Барс
Казань
0:1 Чупин – 00:46 (3x3)     0:2 Муравьёв – 02:41     0:3 Дрожжин (Муравьёв) – 03:16 (3x3)     1:3 Верхорубов (Мишкин) – 04:43 (3x3)     1:4 Шляхтов – 04:52     2:4 Кривченков (Гриценко) – 07:18 (3x3)     3:4 Лаврентьев (Елизаров) – 09:31 (3x3)     3:5 Дегтярёв (Чупин) – 10:23 (3x3)     4:5 Кривченков (Гриценко) – 10:50 (3x3)     5:5 Кривченков (Гриценко) – 13:27 (3x3)     5:6 Муравьёв (Горохов) – 17:48 (3x3)     5:7 Дрожжин (Муравьёв) – 19:01 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

Календарь КХЛ 3х3
Турнирная таблица КХЛ 3х3
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