Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ковальчук: я болею за то, чтобы чемпионом стал «Спартак», многое решит матч с «Зенитом»

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос, кто станет чемпионом РПЛ, заявив, что болеет за московский «Спартак».

— Кто станет чемпионом РПЛ? Развязка близка…

— Лично я болею за то, чтобы чемпионом стал «Спартак».

— Красно‑белые внезапно проиграли «Рубину»…

— Ну да, бывает. Но сейчас в выходные «Спартак» будет играть с «Зенитом». Очень интересный матч. Думаю, что он многое решит. Я искренне желаю удачи «Спартаку», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

«Зенит» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. «Спартак» (40) идёт третьим.

Встреча «Спартак» — «Занит» состоится 16 марта в Москве на «Лукойл Арене».