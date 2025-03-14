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Ковальчук: я болею за то, чтобы чемпионом стал «Спартак», многое решит матч с «Зенитом»

Ковальчук: я болею за то, чтобы чемпионом стал «Спартак», многое решит матч с «Зенитом»
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Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос, кто станет чемпионом РПЛ, заявив, что болеет за московский «Спартак».

— Кто станет чемпионом РПЛ? Развязка близка…
— Лично я болею за то, чтобы чемпионом стал «Спартак».

— Красно‑белые внезапно проиграли «Рубину»…
— Ну да, бывает. Но сейчас в выходные «Спартак» будет играть с «Зенитом». Очень интересный матч. Думаю, что он многое решит. Я искренне желаю удачи «Спартаку», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

«Зенит» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. «Спартак» (40) идёт третьим.

Встреча «Спартак» — «Занит» состоится 16 марта в Москве на «Лукойл Арене».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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