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Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас назвал главный совет от Александра Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас назвал главный совет от Александра Овечкина
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Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал, какой главный совет ему дал российский форвард столичного клуба Александр Овечкин.

— Какой главный совет дал вам за всё время в «Вашингтоне» Овечкин?
— «Работай — и всё будет!» — приводят слова Протаса «Известия».

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний белорусский нападающий провёл 66 матчей, в которых забросил 28 шайб и отдал 30 результативных передач. На счету 39-летнего россиянина в текущей регулярке 53 (33+20) очка в 50 встречах.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея в активе 94 очка после 66 матчей.

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