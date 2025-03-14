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«Вызвали, сказали: «Езжай домой решать проблемы». Шевченко — об уходе из «Амура»

«Вызвали, сказали: «Езжай домой решать проблемы». Шевченко — об уходе из «Амура»
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Нападающий Дмитрий Шевченко рассказал о расторжении контракта с «Амуром». Форвард покинул дальневосточный клуб в феврале 2025 года.

«Меня поставили перед фактом, вызвали, сказали: «Мы расторгаем с тобой контракт, езжай домой решать проблемы». У меня в прошлом году умер отец, голова была настроена не в том фокусе. Часто спрашивали, что такого я натворил, что со мной расторгли контракт, но я не из той категории игроков, которые любят нарушать режим. Не было и никакого конфликта. Это было по инициативе клуба, поэтому заработную плату я получаю», — цитирует Шевченко сайт КХЛ.

В нынешнем чемпионате нападающий провёл 29 игр, в которых набрал 5 (1+4) очков при отрицательном показателе полезности «-8».

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