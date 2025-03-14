Алексей Протас: у Овечкина нельзя научиться бросать, он такой один

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас заявил, что у российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина невозможно научиться его мощному броску.

— Можно ли научиться у Овечкина бросать? Или его щелчок абсолютно эксклюзивен?

— Думаю, нельзя. Сколько лет он это делает, и никто не может справиться. Думаю, он такой один, — приводят слова Протаса «Известия».

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний белорусский нападающий провёл 66 матчей, в которых забросил 28 шайб и отдал 30 результативных передач. На счету 39-летнего россиянина в текущей регулярке 53 (33+20) очка в 50 встречах.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея в активе 94 очка после 66 матчей.