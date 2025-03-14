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Бывший тренер сборной России назвал главную проблему СКА

Бывший тренер сборной России назвал главную проблему СКА
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что одной из проблем СКА в нынешнем сезоне являются молодые вратари.

«У СКА одна проблема – это молодые вратари. В обороне таких серьёзных проблем нет. В плей-офф защитники будут играть более строго и ответственно. Они не будут казачить. СКА пропустил много, но забил больше всех. Все ребята в составе мастеровитые и талантливые, просто они горят и иногда перегорают. Чуть позже кто-то из них уедет в НХЛ», – приводит слова Крикунова LiveResult.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 64 матча и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, заработав 77 очков.

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