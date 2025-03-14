СКА — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 14 марта, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду ХК «Сочи». Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 64 матча и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, заработав 77 очков.
«Сочи» после 63 сыгранных встреч имеет в активе 45 очков. Подопечные Сергея Зубова занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
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