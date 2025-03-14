Рише из «Трактора» стал самым молодым тренером, выводившим команду на матч КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги КХЛ с «Авангардом» Рафаэль-Пьер Рише стал самым молодым тренером в истории КХЛ, выводившим команду на матч лиги. На момент встречи Рише 30 лет 300 дней.

Ранее самым молодым тренером был Коннор Кэмерон из хорватского «Медвешчака», который вывел команду на встречу с «Локомотивом» в возрасте 31 года 267 дней в феврале 2017 года.

Напомним, главный тренер челябинской команды Бенуа Гру пропускает встречу из-за недомогания. Отмечается, что в течение матча он будет консультировать тренерский штаб и вносить корректировки в онлайн-режиме.