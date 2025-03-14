Рише из «Трактора» стал самым молодым тренером, выводившим команду на матч КХЛ
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Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги КХЛ с «Авангардом» Рафаэль-Пьер Рише стал самым молодым тренером в истории КХЛ, выводившим команду на матч лиги. На момент встречи Рише 30 лет 300 дней.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
2-й период
2 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов – 13:04 (5x5) 1:1 Игумнов (Мартынов) – 15:47 (5x5) 2:1 Фьоре (Ткачёв, Шарипзянов) – 19:42 (5x4) 2:2 Робинсон (Блажиевский) – 26:25 (5x5) 2:3 Кравцов (Шабанов, Коростелёв) – 36:28 (5x3) 2:4
Ранее самым молодым тренером был Коннор Кэмерон из хорватского «Медвешчака», который вывел команду на встречу с «Локомотивом» в возрасте 31 года 267 дней в феврале 2017 года.
Напомним, главный тренер челябинской команды Бенуа Гру пропускает встречу из-за недомогания. Отмечается, что в течение матча он будет консультировать тренерский штаб и вносить корректировки в онлайн-режиме.
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