«Ак Барс» сыграет с «Витязем» в форме с элементами татарской культуры

Казанский «Ак Барс» в своём телеграм-канале показал эксклюзивную игровую форму «Камзул», посвящённую татарской культуре. В этой форме команда выйдет на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» 15 марта. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
«Камзул – это название татарской жилетки, важной части национального костюма, в стиле которой выполнен весь дизайн игрового свитера.
Изящная тесьма вокруг герба и на рукавах – это трансформированные узоры ворот башни Сююмбике. Флаг Татарстана передан на форме тюльпаном в виде лапы снежного барса на плечах и вышитой каймой по периметру джерси», — говорится в сообщении клуба.
Фото: ХК «Ак Барс»
Фото: ХК «Ак Барс»
Фото: ХК «Ак Барс»