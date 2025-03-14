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«Ак Барс» сыграет с «Витязем» в форме с элементами татарской культуры

«Ак Барс» сыграет с «Витязем» в форме с элементами татарской культуры
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Казанский «Ак Барс» в своём телеграм-канале показал эксклюзивную игровую форму «Камзул», посвящённую татарской культуре. В этой форме команда выйдет на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» 15 марта. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Камзул – это название татарской жилетки, важной части национального костюма, в стиле которой выполнен весь дизайн игрового свитера.

Изящная тесьма вокруг герба и на рукавах – это трансформированные узоры ворот башни Сююмбике. Флаг Татарстана передан на форме тюльпаном в виде лапы снежного барса на плечах и вышитой каймой по периметру джерси», — говорится в сообщении клуба.

Фото: ХК «Ак Барс»

Фото: ХК «Ак Барс»

Фото: ХК «Ак Барс»

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