Овечкин подарил джерси экс‑вратарю «Коламбуса», которому забросил дебютную шайбу в НХЛ

Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил джерси бывшему вратарю «Коламбус Блю Джекетс» Паскалю Леклеру, которому забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге в 2005 году.

«Ну что ж, можно сказать, что это я начал погоню Овечкина за Гретцки. Мои дочери не верили, что я встречался с Ови. Поэтому я связался с «Вашингтоном», и они были очень добры. Ови прислал мне джерси с автографом. Знаете, это многое говорит о нём как о человеке. Это доказывает, что он хороший и щедрый человек», — приводит слова Паскаля RMNB со ссылкой на TVA.

Отмечается, что, помимо автографа, Александр также написал на джерси: «Ты был номером один».

Александр Овечкин дебютировал в НХЛ 5 октября 2005 года в возрасте 20 лет. Тогда форвард оформил дубль и помог «Кэпиталз» одержать победу над «Коламбусом» со счётом 3:2.

Напомним, Овечкина от рекорда Уэйна Гретцки отделяет восемь голов. На данный момент на счету российского форварда 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру.