Маккиннон — о Бедарде: я бы убил за такие результаты, когда мне было 19

Звёздный канадский нападающий из «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон остался впечатлён результативностью 19-летнего форварда «Чикаго Блэкхоукс» Коннора Бедарда, который набрал 52 (17+35) очка в 66 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

«Ему всего 19 лет, и он близок к показателю очко за игру. Я бы убил за такие результаты, когда мне было 19. У меня тогда было всего около 30 очков. Он справляется отлично. Думаю, Коннор выглядит великолепно, честно. Он создаёт очень много моментов. Иногда шайба просто не идёт в ворота. Такое бывает», – приводит слова Маккиннона The Athletic.

Ранее Бедард повторил редчайшее достижение среди хоккеистов «Чикаго». Он стал первым в XXI веке, кому удалось провести 2+ сезона с 50+ очками в возрасте до 20 лет. Ранее такое делал Эдди Ольчик в сезонах-1984/1985 и 1985/1986.