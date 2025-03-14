«Вегас» продлил контракт с Эдином Хиллом на шесть лет с общей зарплатой в $ 36 млн

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон сообщил о продлении контракта с голкипером Эдином Хиллом. Новое соглашение рассчитано на шесть лет с кэпхитом в $ 6 млн.

28-летний Хилл провёл 39 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, одержав 24 победы при 90,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,53. Также он четыре раза отыграл «на ноль».

В этом сезоне голкипер одержал 24 победы — это седьмой результат в НХЛ и лучший показатель за всю его восьмилетнюю карьеру. Также он помог «Вегасу» завоевать Кубок Стэнли в 2023 году в своём первом сезоне в клубе.

«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона с 85 очками после 65 игр.