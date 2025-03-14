«Трактор» победил «Авангард» и прервал победную серию омской команды из 12 матчей

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Гости одержали победу со счётом 5:4.

В составе «Авангарда» заброшенными шайбами отметились Иван Игумнов, Джованни Фьоре, Константин Окулов и Николай Прохоркин. В «Тракторе» шайбы на свой счёт записали Василий Глотов, Чарльз Робинсон, Виталий Кравцов, Семён Дер-Аргучинцев и Александр Кадейкин.

«Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 82 очка за 65 матчей. «Трактор» находится на первой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 92 очка за 66 игр.