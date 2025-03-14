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Авангард — Трактор, результат матча 14 марта 2025, счёт 4:5, КХЛ 2024-2025

«Трактор» победил «Авангард» и прервал победную серию омской команды из 12 матчей
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Гости одержали победу со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов – 13:04 (5x5)     1:1 Игумнов (Мартынов) – 15:47 (5x5)     2:1 Фьоре (Ткачёв, Шарипзянов) – 19:42 (5x4)     2:2 Робинсон (Блажиевский) – 26:25 (5x5)     2:3 Кравцов (Шабанов, Коростелёв) – 36:28 (5x3)     2:4 Дер-Аргучинцев (Светлаков, Ткачёв) – 37:29 (5x5)     3:4 Окулов (Буше, Ткачёв) – 55:56 (5x5)     3:5 Кадейкин (Шабанов) – 56:06 (5x5)     4:5 Прохоркин – 58:30 (6x5)    

В составе «Авангарда» заброшенными шайбами отметились Иван Игумнов, Джованни Фьоре, Константин Окулов и Николай Прохоркин. В «Тракторе» шайбы на свой счёт записали Василий Глотов, Чарльз Робинсон, Виталий Кравцов, Семён Дер-Аргучинцев и Александр Кадейкин.

«Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 82 очка за 65 матчей. «Трактор» находится на первой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 92 очка за 66 игр.

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