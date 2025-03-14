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Легенды хоккея в благотворительном матче в Норильске собрали рекордные 9 млн рублей

Легенды хоккея в благотворительном матче в Норильске собрали рекордные 9 млн рублей
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В Норильске прошёл восьмой ежегодный благотворительный матч с участием звёзд отечественного и мирового хоккея, по итогам которого была собрана рекордная за всё время сумма — 9 млн рублей. Игра между командами «Легенды хоккея» и «Сборная Норильска» получилась зрелищной и результативной, легенды смогли одержать победу лишь в серии буллитов со счётом 11:10.

Благотворительные матчи проходят в Норильске с 2017 года, их главная цель — собрать средства на поддержку спорта в регионе. Ежегодно «Норинкель» удваивает полученную на реализации билетов сумму. За предыдущие семь лет было собрано более 25 млн рублей.

В этом году в акции приняли участие олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук и трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Кроме хоккейного матча, болельщики смогли увидеть шоу дронов и выступление победителей первенства России среди юниоров и победителей финала Гран-при России «Кубок Федерации» Вероники Меренковой (уроженки Норильска) и Даниля Галимова.

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