«Жаль, что «Оскары» уже раздали». «Трактор» — об удалении Телегина за подножку Прохоркину

Пресс-служба челябинского «Трактора» в своём телеграм-канале отреагировала на падение форварда омского «Авангарда» Николая Прохоркина в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который завершился победой «Трактора» со счётом 5:4.
На 20-й минуте встречи защитник «Трактора» Сергей Телегин получил две минуты штрафа за подножку нападающему омичей Николаю Прохоркину.
Челябинская команда опубликовала видео с падением форварда и подписала: «Жаль, что «Оскары» уже раздали».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 82 очка за 65 матчей. «Трактор» находится на первой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 92 очка за 66 игр.
- 14 марта 2025
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