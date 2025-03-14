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«Жаль, что «Оскары» уже раздали». «Трактор» — об удалении Телегина за подножку Прохоркину

«Жаль, что «Оскары» уже раздали». «Трактор» — об удалении Телегина за подножку Прохоркину
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Пресс-служба челябинского «Трактора» в своём телеграм-канале отреагировала на падение форварда омского «Авангарда» Николая Прохоркина в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который завершился победой «Трактора» со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов – 13:04 (5x5)     1:1 Игумнов (Мартынов) – 15:47 (5x5)     2:1 Фьоре (Ткачёв, Шарипзянов) – 19:42 (5x4)     2:2 Робинсон (Блажиевский) – 26:25 (5x5)     2:3 Кравцов (Шабанов, Коростелёв) – 36:28 (5x3)     2:4 Дер-Аргучинцев (Светлаков, Ткачёв) – 37:29 (5x5)     3:4 Окулов (Буше, Ткачёв) – 55:56 (5x5)     3:5 Кадейкин (Шабанов) – 56:06 (5x5)     4:5 Прохоркин – 58:30 (6x5)    

На 20-й минуте встречи защитник «Трактора» Сергей Телегин получил две минуты штрафа за подножку нападающему омичей Николаю Прохоркину.

Челябинская команда опубликовала видео с падением форварда и подписала: «Жаль, что «Оскары» уже раздали».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 82 очка за 65 матчей. «Трактор» находится на первой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 92 очка за 66 игр.

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