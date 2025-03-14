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Тройка «Трактора» Шабанов — Кадейкин — Коростелёв отличилась в шести матчах подряд

Тройка «Трактора» Шабанов — Кадейкин — Коростелёв отличилась в шести матчах подряд
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Тройка нападающих челябинского «Трактора» Максим Шабанов — Александр Кадейкин — Никита Коростелёв отличилась в шестом матче подряд и набрала 31 очко в последних матчах: с «Ак Барсом» (3:2), «Барысом» (8:0), «Северсталью» (5:1), «Ладой» (6:0), «Ак Барсом» (2:6) и «Авангардом» (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов – 13:04 (5x5)     1:1 Игумнов (Мартынов) – 15:47 (5x5)     2:1 Фьоре (Ткачёв, Шарипзянов) – 19:42 (5x4)     2:2 Робинсон (Блажиевский) – 26:25 (5x5)     2:3 Кравцов (Шабанов, Коростелёв) – 36:28 (5x3)     2:4 Дер-Аргучинцев (Светлаков, Ткачёв) – 37:29 (5x5)     3:4 Окулов (Буше, Ткачёв) – 55:56 (5x5)     3:5 Кадейкин (Шабанов) – 56:06 (5x5)     4:5 Прохоркин – 58:30 (6x5)    

В этих играх Шабанов набрал 14 (4+10) очков, Кадейкин заработал 8 (5+3) очков, а Коростелёв записал на свой счёт 9 (4+5) очков.

Отметим, что благодаря этой серии Шабанов вырвался на второе место в бомбардирской гонке с 67 (23+44) очками. На первом месте идёт нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, у которого 73 (44+29) очка.

Александр Кадейкин ранее уже обновил личный рекорд по очкам в КХЛ. На счету 31-летнего нападающего на данный момент 44 (24+20) очка.

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