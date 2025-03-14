Тройка «Трактора» Шабанов — Кадейкин — Коростелёв отличилась в шести матчах подряд

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Тройка нападающих челябинского «Трактора» Максим Шабанов — Александр Кадейкин — Никита Коростелёв отличилась в шестом матче подряд и набрала 31 очко в последних матчах: с «Ак Барсом» (3:2), «Барысом» (8:0), «Северсталью» (5:1), «Ладой» (6:0), «Ак Барсом» (2:6) и «Авангардом» (5:4).

В этих играх Шабанов набрал 14 (4+10) очков, Кадейкин заработал 8 (5+3) очков, а Коростелёв записал на свой счёт 9 (4+5) очков.

Отметим, что благодаря этой серии Шабанов вырвался на второе место в бомбардирской гонке с 67 (23+44) очками. На первом месте идёт нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, у которого 73 (44+29) очка.

Александр Кадейкин ранее уже обновил личный рекорд по очкам в КХЛ. На счету 31-летнего нападающего на данный момент 44 (24+20) очка.