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Хоккеиста из системы «Локомотива» Андриянова дисквалифицировали на год за допинг

Хоккеиста из системы «Локомотива» Андриянова дисквалифицировали на год за допинг
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Хоккеист из системы ярославского «Локомотива» Егор Андриянов получил дисквалификацию на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В допинг-пробе защитника был обнаружен запрещённый препарат из группы каннабиноидов — карбокси-тетрагидроканнабинол, являющийся психотропным веществом. Отмечается, что дисквалификация Андриянова начинается с 25 октября 2024 года, при этом отстранён от соревнований хоккеист был с 12 апреля. С учётом срока, отбытого на временном отстранении, дисквалификация хоккеиста истекает 11 апреля 2025 года.

Андриянову 19 лет. В сезоне-2023/2024 Егор провёл в составе «Локо» 38 матчей в МХЛ, набрав 7 (1+6) очков, и 12 игр в плей-офф, в которых отметился одной результативной передачей.

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