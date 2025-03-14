Хоккеиста из системы «Локомотива» Андриянова дисквалифицировали на год за допинг

Хоккеист из системы ярославского «Локомотива» Егор Андриянов получил дисквалификацию на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В допинг-пробе защитника был обнаружен запрещённый препарат из группы каннабиноидов — карбокси-тетрагидроканнабинол, являющийся психотропным веществом. Отмечается, что дисквалификация Андриянова начинается с 25 октября 2024 года, при этом отстранён от соревнований хоккеист был с 12 апреля. С учётом срока, отбытого на временном отстранении, дисквалификация хоккеиста истекает 11 апреля 2025 года.
Андриянову 19 лет. В сезоне-2023/2024 Егор провёл в составе «Локо» 38 матчей в МХЛ, набрав 7 (1+6) очков, и 12 игр в плей-офф, в которых отметился одной результативной передачей.