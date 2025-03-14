Самый молодой тренер в истории КХЛ высказался о победе «Трактора» в своём дебютном матче

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль-Пьер Рише высказался о победе команды над «Авангардом» (5:4) в своём дебютном матче. Отметим, что Рише стал самым молодым тренером в истории КХЛ, ему 30 лет 300 дней.

«Думаю, что все игроки «Трактора» сегодня были лучшими, даже не могу кого-то выделить. Все были готовы собой пожертвовать, обращали внимание на детали и сделали всё для победы. Мы были абсолютно спокойны в концовке третьего периода. Учитывая тот набор хоккеистов, которым мы располагаем, мы были уверены, что они сделают абсолютно всё, чтобы завершить этот матч победой.

Не скажу, что эпизод с броском Якупова по нашим пустым воротам на отложенном штрафе вылился в какой-то негатив на скамейке. Мы придерживались нашего плана, нашего характера и удержали этот матч», — передаёт слова Рише корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.