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Самый молодой тренер в истории КХЛ высказался о победе «Трактора» в своём дебютном матче

Самый молодой тренер в истории КХЛ высказался о победе «Трактора» в своём дебютном матче
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Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль-Пьер Рише высказался о победе команды над «Авангардом» (5:4) в своём дебютном матче. Отметим, что Рише стал самым молодым тренером в истории КХЛ, ему 30 лет 300 дней.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов – 13:04 (5x5)     1:1 Игумнов (Мартынов) – 15:47 (5x5)     2:1 Фьоре (Ткачёв, Шарипзянов) – 19:42 (5x4)     2:2 Робинсон (Блажиевский) – 26:25 (5x5)     2:3 Кравцов (Шабанов, Коростелёв) – 36:28 (5x3)     2:4 Дер-Аргучинцев (Светлаков, Ткачёв) – 37:29 (5x5)     3:4 Окулов (Буше, Ткачёв) – 55:56 (5x5)     3:5 Кадейкин (Шабанов) – 56:06 (5x5)     4:5 Прохоркин – 58:30 (6x5)    

«Думаю, что все игроки «Трактора» сегодня были лучшими, даже не могу кого-то выделить. Все были готовы собой пожертвовать, обращали внимание на детали и сделали всё для победы. Мы были абсолютно спокойны в концовке третьего периода. Учитывая тот набор хоккеистов, которым мы располагаем, мы были уверены, что они сделают абсолютно всё, чтобы завершить этот матч победой.

Не скажу, что эпизод с броском Якупова по нашим пустым воротам на отложенном штрафе вылился в какой-то негатив на скамейке. Мы придерживались нашего плана, нашего характера и удержали этот матч», — передаёт слова Рише корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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