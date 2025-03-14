И. о. главного тренера «Трактора»: Гру не был с нами на связи во время игры с «Авангардом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль-Пьер Рише ответил на вопрос, был ли тренер команды Бенуа Гру на связи с ними во время матча с «Авангардом» (5:4). Напомним, Гру пропускал встречу из-за недомогания.
«Наш день начался с того, что у нас было собрание ещё до приезда на арену, на котором мы обсудили план на сегодняшнюю игру. Перед тем как выехать на матч, мы ещё раз пообщались с Бенуа Гру, но непосредственно во время игры мы с ним не общались, он не был с нами на связи. Пока не знаю, будет ли Гру руководить командой в следующем матче. Сейчас мы коротко переговорили с ним, но обсуждали только игровые моменты.
Разумеется, большая честь стать самым молодым тренером в истории КХЛ, который выводил команду на встречу. Считаю, что в принципе невероятно здорово работать тренером в этой лиге, я очень этому рад», — передаёт слова Рише корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 14 марта 2025
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