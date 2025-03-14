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И. о. главного тренера «Трактора»: Гру не был с нами на связи во время игры с «Авангардом»

И. о. главного тренера «Трактора»: Гру не был с нами на связи во время игры с «Авангардом»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль-Пьер Рише ответил на вопрос, был ли тренер команды Бенуа Гру на связи с ними во время матча с «Авангардом» (5:4). Напомним, Гру пропускал встречу из-за недомогания.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов – 13:04 (5x5)     1:1 Игумнов (Мартынов) – 15:47 (5x5)     2:1 Фьоре (Ткачёв, Шарипзянов) – 19:42 (5x4)     2:2 Робинсон (Блажиевский) – 26:25 (5x5)     2:3 Кравцов (Шабанов, Коростелёв) – 36:28 (5x3)     2:4 Дер-Аргучинцев (Светлаков, Ткачёв) – 37:29 (5x5)     3:4 Окулов (Буше, Ткачёв) – 55:56 (5x5)     3:5 Кадейкин (Шабанов) – 56:06 (5x5)     4:5 Прохоркин – 58:30 (6x5)    

«Наш день начался с того, что у нас было собрание ещё до приезда на арену, на котором мы обсудили план на сегодняшнюю игру. Перед тем как выехать на матч, мы ещё раз пообщались с Бенуа Гру, но непосредственно во время игры мы с ним не общались, он не был с нами на связи. Пока не знаю, будет ли Гру руководить командой в следующем матче. Сейчас мы коротко переговорили с ним, но обсуждали только игровые моменты.

Разумеется, большая честь стать самым молодым тренером в истории КХЛ, который выводил команду на встречу. Считаю, что в принципе невероятно здорово работать тренером в этой лиге, я очень этому рад», — передаёт слова Рише корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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