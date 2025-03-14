«Саботировали игру удалениями». Ги Буше — о поражении «Авангарда» от «Трактора»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (4:5) в домашнем матче КХЛ.

«Сегодня мы встречались с лидером Восточной конференции, здорово начали, повели в первом периоде, начало второго периода тоже было неплохим, мы даже действовали лучше, чем соперник. Всё шло нормально, пока мы не начали хватать эти ненужные удаления, так действовать нельзя. Нам нужно быть грамотнее и умнее.

Тем не менее мы боролись и не опускали руки, у нас были моменты вплоть до последних минут матча. Но мы сами себе устроили проблемы и саботировали игру удалениями, что и вылилось в большие сложности. При этом скажу, что «Трактор» заслужил свои голы, это очень работоспособная команда, и они не зря идут в лидерах конференции. Мы действовали на равных с ними, однако для побед нам нужно действовать грамотно и избегать ненужных удалений», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.