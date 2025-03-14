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Ги Буше – об удалении Якупова: «Авангард» выиграл 12 матчей, ругать кого-то я не намерен

Ги Буше – об удалении Якупова: «Авангард» выиграл 12 матчей, ругать кого-то я не намерен
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об удалении форварда Наиля Якупова за неспортивное поведение в матче с «Трактором» (4:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов – 13:04 (5x5)     1:1 Игумнов (Мартынов) – 15:47 (5x5)     2:1 Фьоре (Ткачёв, Шарипзянов) – 19:42 (5x4)     2:2 Робинсон (Блажиевский) – 26:25 (5x5)     2:3 Кравцов (Шабанов, Коростелёв) – 36:28 (5x3)     2:4 Дер-Аргучинцев (Светлаков, Ткачёв) – 37:29 (5x5)     3:4 Окулов (Буше, Ткачёв) – 55:56 (5x5)     3:5 Кадейкин (Шабанов) – 56:06 (5x5)     4:5 Прохоркин – 58:30 (6x5)    

«Игроки – профессионалы и взрослые люди, они сами всё прекрасно понимают. Тренеру нет необходимости здесь что-то ещё выговаривать, хоккеисту и так плохо. От дополнительных выговоров ничего хорошего не будет, так не тренируют в профессиональном спорте. В целом, я не хочу больше комментировать этот инцидент. Якупов – невероятный игрок, трудяга, настоящий борец. Он один из тех, кто помогал нам установить рекорд сезона КХЛ по длительности победной серии. Наша команда выиграла 12 матчей подряд, так что сейчас бросать в кого-то камни я не намерен, даже если вы этого от меня ждёте», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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