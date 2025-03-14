Ги Буше – об удалении Якупова: «Авангард» выиграл 12 матчей, ругать кого-то я не намерен

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об удалении форварда Наиля Якупова за неспортивное поведение в матче с «Трактором» (4:5).
«Игроки – профессионалы и взрослые люди, они сами всё прекрасно понимают. Тренеру нет необходимости здесь что-то ещё выговаривать, хоккеисту и так плохо. От дополнительных выговоров ничего хорошего не будет, так не тренируют в профессиональном спорте. В целом, я не хочу больше комментировать этот инцидент. Якупов – невероятный игрок, трудяга, настоящий борец. Он один из тех, кто помогал нам установить рекорд сезона КХЛ по длительности победной серии. Наша команда выиграла 12 матчей подряд, так что сейчас бросать в кого-то камни я не намерен, даже если вы этого от меня ждёте», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 14 марта 2025
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