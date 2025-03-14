Якупов: наверное, рано или поздно «Авангард» должен был проиграть

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о поражении своей команды от «Трактора» (4:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Радует, что болельщики остались до конца, здорово нас поддерживали. В Омске у нас всегда отличная атмосфера. Рано или поздно, наверное, должны были проиграть. Такой холодный душик перед плей-офф. Конечно, не хотелось уступать. Не сыграли некоторые моменты, о которых разговаривали, удаления те же, после двух минут «3 на 5» немного надломились где-то. А так всё было хорошо, вели в счёте, контролировали игру», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.