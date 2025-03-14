Якупов: наверное, рано или поздно «Авангард» должен был проиграть
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о поражении своей команды от «Трактора» (4:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов – 13:04 (5x5) 1:1 Игумнов (Мартынов) – 15:47 (5x5) 2:1 Фьоре (Ткачёв, Шарипзянов) – 19:42 (5x4) 2:2 Робинсон (Блажиевский) – 26:25 (5x5) 2:3 Кравцов (Шабанов, Коростелёв) – 36:28 (5x3) 2:4 Дер-Аргучинцев (Светлаков, Ткачёв) – 37:29 (5x5) 3:4 Окулов (Буше, Ткачёв) – 55:56 (5x5) 3:5 Кадейкин (Шабанов) – 56:06 (5x5) 4:5 Прохоркин – 58:30 (6x5)
«Радует, что болельщики остались до конца, здорово нас поддерживали. В Омске у нас всегда отличная атмосфера. Рано или поздно, наверное, должны были проиграть. Такой холодный душик перед плей-офф. Конечно, не хотелось уступать. Не сыграли некоторые моменты, о которых разговаривали, удаления те же, после двух минут «3 на 5» немного надломились где-то. А так всё было хорошо, вели в счёте, контролировали игру», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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