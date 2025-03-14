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Якупов — о своём роковом удалении: да ничего не знал! Просто бросил, и всё. Все ошибаются

Якупов — о своём роковом удалении: да ничего не знал! Просто бросил, и всё. Все ошибаются
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал своё удаление в матче с «Трактором» (4:5) за неспортивное поведение.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов – 13:04 (5x5)     1:1 Игумнов (Мартынов) – 15:47 (5x5)     2:1 Фьоре (Ткачёв, Шарипзянов) – 19:42 (5x4)     2:2 Робинсон (Блажиевский) – 26:25 (5x5)     2:3 Кравцов (Шабанов, Коростелёв) – 36:28 (5x3)     2:4 Дер-Аргучинцев (Светлаков, Ткачёв) – 37:29 (5x5)     3:4 Окулов (Буше, Ткачёв) – 55:56 (5x5)     3:5 Кадейкин (Шабанов) – 56:06 (5x5)     4:5 Прохоркин (Окулов, Буше) – 58:30 (6x5)    

«Почему решил бросить по пустым воротам на отложенном штрафе? Да бывает, это эмоции! В пустые ворота хотел гол забить, в моменте не думал о возможном удалении. Виноват, конечно, не хотел подставить команду, но бывают такие моменты, когда что-то из-под контроля выходит. Все ошибаются, идеальных не бывает. Знали ли я, что за такое в принципе могут удалить? Да ничего не знал, просто бросил, и всё», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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