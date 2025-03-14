Якупов — о своём роковом удалении: да ничего не знал! Просто бросил, и всё. Все ошибаются

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал своё удаление в матче с «Трактором» (4:5) за неспортивное поведение.

«Почему решил бросить по пустым воротам на отложенном штрафе? Да бывает, это эмоции! В пустые ворота хотел гол забить, в моменте не думал о возможном удалении. Виноват, конечно, не хотел подставить команду, но бывают такие моменты, когда что-то из-под контроля выходит. Все ошибаются, идеальных не бывает. Знали ли я, что за такое в принципе могут удалить? Да ничего не знал, просто бросил, и всё», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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