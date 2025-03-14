Якупов: «Трактор» не самый сильный соперник «Авангарда» за последнее время

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов после матча с «Трактором» (4:5) ответил на вопрос, была ли челябинская команда самым сильным соперником омичей за последнее время.
— «Трактор» — самая сильная команда, с кем приходилось играть в последнее время?
— Нет. Знаете, тут всё зависит от настроя. Бывает, выходишь против лидера, и всё получается, а в другой раз играешь с командой, которая за плей-офф борется, и с ними мучишься. Всё от игры к игре. Мы хорошо, достойно играли сегодня. Не считаю, что для нас какие-то авторитеты есть, хотя мы всех уважаем. Смотрелись солидно сегодня, просто случился вот этот переломный момент.
— Важно ли вам начать плей-офф дома?
— Это сейчас неважно, кто кого обходит в таблице. Здесь надо настроить игру так, чтобы в идеальном положении войти в плей-офф. Держать фокус, несмотря ни на что, и не совершать ошибок, которые могут повлиять на результат. А дома или на выезде начинать – на всё воля божья, — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 14 марта 2025
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