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Якупов: «Трактор» не самый сильный соперник «Авангарда» за последнее время

Якупов: «Трактор» не самый сильный соперник «Авангарда» за последнее время
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов после матча с «Трактором» (4:5) ответил на вопрос, была ли челябинская команда самым сильным соперником омичей за последнее время.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов – 13:04 (5x5)     1:1 Игумнов (Мартынов) – 15:47 (5x5)     2:1 Фьоре (Ткачёв, Шарипзянов) – 19:42 (5x4)     2:2 Робинсон (Блажиевский) – 26:25 (5x5)     2:3 Кравцов (Шабанов, Коростелёв) – 36:28 (5x3)     2:4 Дер-Аргучинцев (Светлаков, Ткачёв) – 37:29 (5x5)     3:4 Окулов (Буше, Ткачёв) – 55:56 (5x5)     3:5 Кадейкин (Шабанов) – 56:06 (5x5)     4:5 Прохоркин (Окулов, Буше) – 58:30 (6x5)    

— «Трактор» — самая сильная команда, с кем приходилось играть в последнее время?
— Нет. Знаете, тут всё зависит от настроя. Бывает, выходишь против лидера, и всё получается, а в другой раз играешь с командой, которая за плей-офф борется, и с ними мучишься. Всё от игры к игре. Мы хорошо, достойно играли сегодня. Не считаю, что для нас какие-то авторитеты есть, хотя мы всех уважаем. Смотрелись солидно сегодня, просто случился вот этот переломный момент.

— Важно ли вам начать плей-офф дома?
— Это сейчас неважно, кто кого обходит в таблице. Здесь надо настроить игру так, чтобы в идеальном положении войти в плей-офф. Держать фокус, несмотря ни на что, и не совершать ошибок, которые могут повлиять на результат. А дома или на выезде начинать – на всё воля божья, — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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