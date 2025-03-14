«Локомотив» проиграл в серии буллитов «Нефтехимику» в матче КХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Нефтехимик» одержал победу в серии буллитов со счётом 2:1.

В основное время в составе хозяев отличился Александр Полунин. Шайбу гостей на свой счёт записал Райли Барбер.

В овертайме команды не смогли определить победителя. В серии буллитов сильнее оказался «Нефтехимик».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 96 очков за 65 матчей. «Нефтехимик» находится на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 61 очко за 64 встречи.