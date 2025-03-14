«Локомотив» проиграл в серии буллитов «Нефтехимику» в матче КХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Нефтехимик» одержал победу в серии буллитов со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Барбер (Паталаха, Брюквин) – 28:17 (5x5) 1:1 Полунин (Рафиков, Бут) – 30:36 (5x5) 1:2 Брюквин – 65:00
В основное время в составе хозяев отличился Александр Полунин. Шайбу гостей на свой счёт записал Райли Барбер.
В овертайме команды не смогли определить победителя. В серии буллитов сильнее оказался «Нефтехимик».
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 96 очков за 65 матчей. «Нефтехимик» находится на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 61 очко за 64 встречи.
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