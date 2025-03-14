Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — Сочи, результат матча 14 марта 2025, счёт 2:0, КХЛ 2024-2025

СКА одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Сочи»
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Сочи». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Грицюк) – 07:12 (5x4)     2:0 Григоренко (Грицюк, Земчёнок) – 28:44 (5x5)    

Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Сергей Толчинский и Михаил Григоренко. Результативные передачи на свой счёт записали Арсений Грицюк (дважды) и Артём Земчёнок.

СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 79 очков за 65 матчей. «Сочи» находится на последней, 11-й строчке в турнирной таблице той же конференции, заработав 45 очков за 64 встречи.

Материалы по теме
Бывший тренер сборной России назвал главную проблему СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android