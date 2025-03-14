СКА одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Сочи»
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Сочи». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Грицюк) – 07:12 (5x4) 2:0 Григоренко (Грицюк, Земчёнок) – 28:44 (5x5)
Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Сергей Толчинский и Михаил Григоренко. Результативные передачи на свой счёт записали Арсений Грицюк (дважды) и Артём Земчёнок.
СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 79 очков за 65 матчей. «Сочи» находится на последней, 11-й строчке в турнирной таблице той же конференции, заработав 45 очков за 64 встречи.
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