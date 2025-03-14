СКА одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Сочи»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Сочи». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Сергей Толчинский и Михаил Григоренко. Результативные передачи на свой счёт записали Арсений Грицюк (дважды) и Артём Земчёнок.

СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 79 очков за 65 матчей. «Сочи» находится на последней, 11-й строчке в турнирной таблице той же конференции, заработав 45 очков за 64 встречи.