Форвард «Трактора»: никому не понравилось бы то, что сделал Якупов. Это переломный момент

Нападающий «Трактора» Василий Глотов высказался об удалении форварда «Авангарда» Наиля Якупова в матче регулярного чемпионата КХЛ, который закончился победой челябинской команды со счётом 5:4.
«Думаю, никакой команде не понравилось бы то, что сделал Якупов. Если бы наш игрок так поступил, то точно такая же реакция была бы у «Авангарда». Но с нашей стороны ничего криминального не было, а они получили двойной штраф, и мы его реализовали. Это переломный момент игры. Якупов как-то прям акцентированно щёлкнул по воротам, зная, что отложенный штраф. Может, я и не ждал удаления, но не удивился ему точно. Вполне возможно, что всё это произошло на эмоциях, Наиля знаю, он отличный парень, к нему никаких вопросов нет», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 14 марта 2025
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