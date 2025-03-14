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Форвард «Трактора»: никому не понравилось бы то, что сделал Якупов. Это переломный момент

Форвард «Трактора»: никому не понравилось бы то, что сделал Якупов. Это переломный момент
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Нападающий «Трактора» Василий Глотов высказался об удалении форварда «Авангарда» Наиля Якупова в матче регулярного чемпионата КХЛ, который закончился победой челябинской команды со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов – 13:04 (5x5)     1:1 Игумнов (Мартынов) – 15:47 (5x5)     2:1 Фьоре (Ткачёв, Шарипзянов) – 19:42 (5x4)     2:2 Робинсон (Блажиевский) – 26:25 (5x5)     2:3 Кравцов (Шабанов, Коростелёв) – 36:28 (5x3)     2:4 Дер-Аргучинцев (Светлаков, Ткачёв) – 37:29 (5x5)     3:4 Окулов (Буше, Ткачёв) – 55:56 (5x5)     3:5 Кадейкин (Шабанов) – 56:06 (5x5)     4:5 Прохоркин (Окулов, Буше) – 58:30 (6x5)    

«Думаю, никакой команде не понравилось бы то, что сделал Якупов. Если бы наш игрок так поступил, то точно такая же реакция была бы у «Авангарда». Но с нашей стороны ничего криминального не было, а они получили двойной штраф, и мы его реализовали. Это переломный момент игры. Якупов как-то прям акцентированно щёлкнул по воротам, зная, что отложенный штраф. Может, я и не ждал удаления, но не удивился ему точно. Вполне возможно, что всё это произошло на эмоциях, Наиля знаю, он отличный парень, к нему никаких вопросов нет», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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