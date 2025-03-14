«Очень рад, что забил! И особенно Серебрякову». Василий Глотов — о голе «Авангарду»
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Нападающий «Трактора» Василий Глотов прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» (5:4) и высказался о своём голе. Отметим, что форвард открыл счёт во встрече.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов – 13:04 (5x5) 1:1 Игумнов (Мартынов) – 15:47 (5x5) 2:1 Фьоре (Ткачёв, Шарипзянов) – 19:42 (5x4) 2:2 Робинсон (Блажиевский) – 26:25 (5x5) 2:3 Кравцов (Шабанов, Коростелёв) – 36:28 (5x3) 2:4 Дер-Аргучинцев (Светлаков, Ткачёв) – 37:29 (5x5) 3:4 Окулов (Буше, Ткачёв) – 55:56 (5x5) 3:5 Кадейкин (Шабанов) – 56:06 (5x5) 4:5 Прохоркин (Окулов, Буше) – 58:30 (6x5)
«Отличная победа, очень крутая игра, атмосфера, темп игры быстрый, стадион прекрасный – всё супер. Ребята правильно отреагировали на отсутствие на скамейке Бенуа Гру, и Рафаэль Рише без мандража вошёл в игру, так что всё было нормально. Мой гол? Очень рад, что забил, и особенно Серебрякову», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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