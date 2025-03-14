«Очень рад, что забил! И особенно Серебрякову». Василий Глотов — о голе «Авангарду»

Нападающий «Трактора» Василий Глотов прокомментировал победу своей команды над «Авангардом» (5:4) и высказался о своём голе. Отметим, что форвард открыл счёт во встрече.

«Отличная победа, очень крутая игра, атмосфера, темп игры быстрый, стадион прекрасный – всё супер. Ребята правильно отреагировали на отсутствие на скамейке Бенуа Гру, и Рафаэль Рише без мандража вошёл в игру, так что всё было нормально. Мой гол? Очень рад, что забил, и особенно Серебрякову», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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