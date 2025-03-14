СКА провёл первый сухой матч с декабря 2024 года

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА одержал победу над «Сочи» со счётом 2:0. Эта игра стала первой для армейцев без пропущенных шайб в 2025 году.

Последний раз СКА проводил сухой матч 8 декабря 2024 года с «Барысом» (1:0). В последующих 30 встречах регулярного чемпионата команде Романа Ротенберга не удавалось провести игру «на ноль».

СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 79 очков за 65 матчей. Следующую встречу СКА проведёт на выезде с «Трактором»