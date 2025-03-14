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Рябыкин: с такими вратарями СКА уверенно может идти в плей-офф

Рябыкин: с такими вратарями СКА уверенно может идти в плей-офф
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Тренер Дмитрий Рябыкин высказался о ситуации с голкиперами петербургского клуба.

«Не соглашусь с мнением, что у СКА есть какая-то проблема с вратарями. И Егор Заврагин, и Артемий Плешков играют очень уверенно, Заврагин провёл четвёртый «сухой» матч в сезоне. У Плешкова — травма, а Павел Мойсевич, как я понял, отправлен в фарм-клуб для получения игровой практики. СКА наладил игру в обороне, и вратари сразу заиграли очень хорошо. С такими вратарями уверенно можно идти в плей-офф», — сказал Рябыкин «Чемпионату».

СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 79 очков за 65 матчей.

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