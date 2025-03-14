Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Сочи»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:0).

— Понимали, что соперник играет в оборонительный хоккей, ждал наших ошибок. Была задача как можно быстрее пройти среднюю зону и в зоне атаки не терять. Выиграли первый период, но была пара ошибок, обсудили, убрали лишние передачи, сыграли по заданию во втором периоде, выиграли его. Могли больше забить, однако надо отметить соперника, не удалось вскрыть оборону. Вратарь соперника старался проявить себя в этой игре. В третьем периоде были моменты, неправильные удаления. Втроём выстояли. Целостная игра, играли на команду и заслуженно победили. 0 пропустили, надо отметить игру вратаря и всей команды.

— Насколько было важно выиграть заключительный домашний матч в регулярке?

— Мы всегда смотрим на качество игры, на рисунок. В этом плане вопросов сегодня нет. Задача – выиграть каждый отрезок, каждый период. В последних встречах улучшили первый период, продолжаем над этим работать. По третьему периоду продолжаем быть в лидерах, во втором сыграли хорошо. Нас всё устраивает, счёт на табло.

— СКА приятнее играть с оборонительными или атакующими соперниками?

— Всегда отношусь с уважением к коллегам, тренер «Сочи» — один из самых великих защитников в истории нашего хоккея, представлял атакующий стиль как защитник. В оборонительном стиле играет не только «Сочи». Этот стиль называется «ждать ошибки соперника и играть на контратаках». Каждый имеет право на свой стиль, наша задача – улучшать свою систему, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.